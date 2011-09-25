В Москве на Пушкинской площади прошел митинг против избрания Путина президентом

Оппозиционеры провели на Пушкинской площади в Москве акцию против выдвижения премьер-министра Владимира Путина на президентский пост. Митинг был согласован с московскими властями.

Организатором акции стал "Комитет пяти требований", в который входят представители нескольких оппозиционных движений. На мероприятии присутствовало несколько сотен человек, перед ними выступили член бюро движения "Солидарность" Илья Яшин, координатор "Левого фронта" Константин Косякин, член исполкома "Другой России" Сергей Аксенов и другие политические деятели, сообщает Интерфакс.

Выступавшие призывали россиян не эмигрировать, а мобилизоваться.