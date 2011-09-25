МЧС планирует охватить всю страну диспетчерской службой спасения

Глава Министерства по чрезвычайным ситуациям РФ Сергей Шойгу рассказал о планах развития диспетчерской службы спасения «112». Служба должна быть до 2015 года распространена на территорию всей страны.

"К 2015 году такая программа заработает по всей стране", - сказал С.Шойгу, выступая в воскресенье на медиа-форуме партии "Единая Россия". В службе предположительно будут задействованы около 27 тысяч человек, причем треть из них будут люди с ограниченными возможностями, сообщает Интерфакс.