Леди Гага переходит на протертую диету

Леди Гага заказала несколько драгоценных камней, чтобы вставить их в зубы. Она планирует сделать себе ослепительную в буквальном смысле улыбку к показу Тьерри Мюглера в Париже, чтобы потрясти всех красотой.

Певица пока не решила, сколько камней надо вставить, чтобы их количество было оптимальным и сияние не затмевало ее природную красоту, пишет Росбалт.

Правда, жизнь становится непростой, если в зубах сияют бриллианты. Таким зубом можно ненароком откусить кусок стеклянного стакана, поскольку бриллиант, как известно, режет стекло. Кроме того, камни и имплантаты в зубах весьма страдают от твердой пищи. Леди Гаге придется перейти на супы-пюре, каши и размоченное в молоке печенье.