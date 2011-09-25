В Музее истории Москвы открылась сладкая экспозиция

В московском Музее современной истории России открылась ностальгическая выставка, посвященная советским сладостям. На выставке можно не только вспомнить, какие раньше были конфеты, торты и пирожные, но и приобрести их.

В витринах выставлены торты "Киевский", "Ленинградский", пирожные "Картошка", "Заварное", а также пирамидки из карамелек, ирисок, грильяжа и шоколадных конфет — "Трюфели", «Столичные», конфеты с ликером, зефир и пастила, изготовленные в соответствии со строгими советскими ГОСТами, сообщает Travel.ru

На выставке в присутствии публики кондитер изготавливает шоколадных зайцев. По понедельникам работают курсы «Советская кондитерская» для детей и взрослых.