Во Львове состоялся праздник в честь «горбатого запорожца»

На Украине, во Львове, отметили день рождения «горбатого запорожца», легендарного советского народного автомобиля. В честь праздника по городу проехал свадебный кортеж из 23-х автомобилей ЗАЗ-965.

Кортеж был свадебным подарком членам клуба автолюбителей Марьяне и Остапу

Чтобы установить рекорд и занести его в книгу рекордов Украины, собрались не только владельцы ЗАЗ-965 из Львова, но также из других городов западной Украины, сообщает Росбалт.

ЗАЗ-965 — советский микролитражный автомобиль, выпускавшийся с 1960 по 1963 год.