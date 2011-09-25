И снова педофилия: в Тульской области задержан подозреваемый

В Тульской области в городе Донском в воскресенье следственные органы задержали местного жителя, подозреваемого в изнасиловании шести детей. Подозреваемый дает показания, решается вопрос об избрании меры пресечения.

По версии следствия в период с 11 апреля 2010 года по 27 августа 2011 года подозреваемый совершил насильственные действия сексуального характера в отношении шести лиц не достигших совершеннолетия. Педофил действовал на территории Кимовского района и города Донского тульской области, сообщает Интерфакс.

В настоящий момент подследственный дает показания. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по региону Николай Игнашин.