В Барселоне состоится последняя в истории Каталонии коррида

В Барселоне в воскресенье состоится последняя в Каталонии коррида. С 1 января 2012 года вступает в силу запрет на традиционное развлечение каталонцев, принятый парламентом еще в июне. Отныне каталонские быки могут спать спокойно.

Сегодня, в честь торжественного прощания с боями быков, на сцену арене "Ла Монументаль" в Барселоне выйдут три самых известных матадора и шесть быков, сообщает Росбалт.

На поле боя появятся легенды корриды Хуан Мора, Хосе Томас и Серафин Марина. Марина отчаянно боролся за сохранение древнего зрелища на аренах Каталонии, но проиграл. "Даст Бог, мне выпадет печальная честь убить последнего быка на последней корриде", - сказал он печально.