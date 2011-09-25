Приостановлено строительство дороги к «Ё-заводу» «ё-мобилей»

Федеральная антимонопольная служба приостановила строительство подъездной дороги к заводу «Ё-Авто» в индустриальном парке «Марьино» в Петербурге. На заводе предполагалось в 2012 году начать сборку «Ё-мобиля».

Новое предприятие без дороги не сможет ни открыться, ни начать полноценно функционировать. ФАС, объясняя свои действия, ссылается на жалобу московской консалтинговой фирмы «Кауфман, Романов и партнеры», действующей в интересах неназванного подрядчика. Последний хотел участвовать в тендере на строительство подъездного пути, но не смог, поскольку заказчик не приобщил к тендерной документации проект будущей дороги. ФАС счел такое нарушение прав недопустимым. Начальник регионального управления ФАС Олег Коломийченко заявил, что к последним политическим перипетиям с участиям Прохорова это никакого отношения не имеет, решение было принято еще в августе, пишет в субботу «Новая газета».

А ведь в свое время на торжественной закладке первого камня в основание завода по выпуску ё-мобилей присутствовала Валентина Матвиенко, тогда еще губернатор Петербурга, и сетовала, что как же без дороги то будет работать завод. Вдобавок ё-мобиль уже был заявлен на крупнейшем европейском автосалоне во Франкфурте-на-Майне как «Новый символ России».

«Иных уж нет, а те далече…», - сказал еще Пушкин, глядя на Бахчисарайский фонтан. Очень уж стремительно меняются все эти те и иные в последнее время в России, и кажется, не по своей воле.