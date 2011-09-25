Жители Владивостока отмечают День Тигра (ВИДЕО)

Жители Владивостока отмечают День Тигра - около 40 тысяч горожан прошли по улицам города в костюмах хищников, а некоторые даже раскрасили в черный и оранжевый цвета свои велосипеды и веломобили.

В Приморье уже 12-й год пытаются напомнить всему миру о том, что тигр - одно из самых редких животных на свете. В частности, в России этих больших кошек осталось не больше 450.

Идею отмечать День Тигра, который является символом Приморского края, величия и богатства дальневосточной природы, подал приморский писатель и охотовед Владимир Тройнин. С 2000 года, благодаря сотрудничеству общественных природоохранных организаций это праздник стал ежегодным, напоминают "Вести".