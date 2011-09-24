В Ставрополе в День города открыли памятник Зачётке

Ставрополь в субботу отмечал свое 234-летие. Среди других мероприятий особый интерес горожан и гостей столицы края вызвало торжественное открытие мемориала, получившего неофициальное название ""памятник Зачётке".

Размер творения - 1 м 70 см в высоту и 3 м в ширину. Композицию установили в центре города, напротив главного входа в сельхозакадемию. Автор - местный скульптор-авангардист Василий Чуйков - назвал свою инсталляцию "Студент", но фигура молодого человека теряется на фоне огромной книжки и народ уже дал ей свое название.

Ставропольские студенты моментально придумали новую традицию: если хочешь получить "зачет" или "отлично" - прикоснись к бронзовой зачетной книжке.