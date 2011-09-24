В Санкт-Петербурге традиционно дождливая погода чуть не сорвала в субботу нетрадиционный велопробег членов федерации ЛГБТ-спорта, объединяющей атлетов из числа геев, лесбиянок, бисексуалов и трансгендеров.

Меньшинства все же прокатились, но их было меньше, чем заявлялось - всего пятеро.

24 сентября стартовал не только этот конкретный велопробег, но спорту секс-меньшинств России – в принципе. Только недавно они получили добро на собственную федерацию от Минюста.

Ребята прячут лица. Не хотят расстраивать близких. Москвички Таня с Лерой своих мам расстроили давно.

Не так давно учитель химии из Москвы стал чемпионом по фигурному катанию на Гей Играх в Кельне – для сообщества это своего рода Олимпиада. Теперь Константин Яблоцкий – альтернативный министр спорта, сообщает 5-tv.ru.



В федерации ЛГБТ-спорта есть лесби-баскетбол, и волейбол, и футбол. Геев на команду просто не наскреблось. Организаторы даже подумывали о смешанных командах третьего пола.

Мальчиковое парное катание обещают зимой. Уже запланировали и первый Зимний ЛГБТ-фестиваль.