США: определен состав суда присяжных по делу кардиолога Майкла Джексона

Разбирательство дела Конрада Мюррея можно считать начавшимся более чем через два года после кончины "короля попа". В субботу завершился отбор жюри присяжных, которым предстоит разбирать дело кардиолога Майкла Джексона.

Он обвиняется в непредумышленном убийстве певца, скончавшегося от остановки сердца в 50 лет. Для участия в процессе Лос-Анджелесского суда всего отобрано 12 присяжных, семь мужчин и пять женщин.

Врач обвиняется в профессиональной небрежности, преступном промедлении с вызовом скорой помощи, сокрытии улик и утаивании факта регулярных инъекций Джексону сильного болеутоляющего - пропофола. В случае признания виновным Мюррею грозит 4 года тюрьмы, сообщает ИТАР-ТАСС.

Первые официальные слушания пройдут во вторник, 27 сентября.