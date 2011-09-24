Празднование дня Тигра состоялось в Московском зоопарке

В Московском зоопарке в субботу прошло празднование Дня тигра. На празднование пришли защитники животных, представители посольства США, представители международных экологических организаций.

Мероприятие было посвящено защите и спасению тигров, которые погибают от рук браконьеров, уничтожения привычной среды обитания. В мире осталось всего 3500 взрослых амурских тигров.

На празднике выступил глава американского диппредставительства Джон Байерли, призвавший всех быть неравнодушными к судьбам и животных и сохранению дикой природы, сообщает ИТАР ТАСС.

Почта России выпустила специальную открытку в поддержку сохранения дикой природы России, которая была торжественно погашена подписью посла США и специальным штампом с изображением тигра.

Посетители зоопарка тоже выступили на празднике – дети надели костюмы тигров и рассказали со сцены стихи, посвященные полосатому красавцу.