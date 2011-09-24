В Англии состоялись соревнования по строительству…рож

В Великобритании на традиционном чемпионате по самым уродливым гримасам в субботу определился победитель – 24-летняя Клэр Моффат. Ей удалось состроить самую чудовищную рожу дня. Она изобрела специальную методику.

Технология строительства самой жуткой рожи состоит в том, что надо прищурить один глаз и упереть язык в щеку. Сама победительница была несколько удивлена своим триумфом – обычно на чемпионате побеждают пожилые дамы без зубов, сообщает Росбалт.

Целых 27 раз победу в экзотическом чемпионате одерживала беззубая 62-летняя Энн Вудс, которая даже попала в Книгу рекордов Гиннеса. Но в этот раз она приболела, и лавры достались сопернице.

Клэр Моффат работает в полиции и скоро собирается замуж, она тоже постоянная участница и бронзовый призер чемпионата. Это незаурядное умение наверняка помогает ей в работе.