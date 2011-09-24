Митинг против повышения цен на бензин проходит в Москве
24 сентября 2011, 12:35 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
В Москве в субботу проходит митинг против повышения цен на бензин, организованный Федерацией автовладельцев России. На площади возле метро "Улица 1905 года" собрались представители партий, профсоюзов таксистов и дальнобойщиков.
Митинг собрал порядка 50 представителей Федерации автовладельцев России, партий ЛДПР и "Яблоко", представителей профсоюзов таксистов и дальнобойщиков", - сообщает Интерфакс.
Митингующие ведут себя спокойно, территория охраняется полицейскими.