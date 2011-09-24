В Вильнюсе открыли памятник сержанту Вермахта, спасшему сотни евреев от гибели

В Вильнюсе открыт мемориал сержанту вермахта австрийцу Антону Шмиду, который в годы войны спас от смерти сотни евреев в Вильнюсском гетто. За это его схватили и расстреляли. На открытии памятника присутствовала вице-министр иностранных дел Аста Скайсгирите-Ляушкене.

В своей речи на открытии памятника вице-министр сказала, что люди, не изменяющие идеалам гуманизма даже под страхом репрессий, являются настоящими рыцарями. Они служат защитой человечеству от злых сил и эрозии человеческой морали, сообщает Росбалт.

Ляушкене отметила, что литовское правительство в 1938 году выражало официальные протесты против антиеврейских законов и погромов, а также принимало еврейских беженцев из Австрии. Примерно 12 тысяч поляков нашли прибежище в Литве после оккупации Польши, сообщила вице-министр.