В Сибири бушуют лесные пожары

В Сибири горят леса на площади более 600 гектаров, на утро субботы было зафиксировано 14 очагов. Четыре из них уже локализованы, ранее ликвидировано 39 очагов. Но пожары не утихают, возникают новые возгорания.

В субботу ликвидировано уже более 250 гектаров лесного пожара, сообщает Интерфакс. За прошлые сутки пожарники МЧС ликвидировали 39 очагов на площади 210 гектаров.

В лесных массивах Тувы правительство республики приняло решение ввести особый противопожарный режим с 26 сентября по 15 октября 2011 года. Будет введено временное ограничение на посещение лесов, а заготовщики орехов будут регистрироваться в лесничествах.