В московской школе обнаружена нелегальная сауна с бассейном

Сотрудниками Солнцевской межрайонной прокуратуры совместно с представителем Управления МЧС по западному округу столицы обнаружили в московской школе нелегальную сауну.



В ходе проверки школы № 1018 прокуроры и сотрудники МЧС также обнаружили бассейн и тренажерный зал.



В сообщении, опубликованном на официальном сайте московской прокуратуры говорится: "В школе без соответствующего разрешения установлена баня сухого жара и имеются нарушения в части перепланировки помещения: на втором этаже оборудованы помещения сауны, бассейна (купели), душевой кабины и тренажерного зала".



По данным фактам против ГОУ СОШ № 1018 и директора школы возбудили четыре дела об административных правонарушениях по ст. 9.6 КоАП РФ - "Нарушение порядка и условий использования объектов нежилого фонда" и ст. 9.8 КоАП РФ - "Переустройство объектов нежилого фонда без оформления разрешительных документов".



Кроме того, "по результатам рассмотрения административных материалов ГОУ СОШ № 1018 и его руководитель привлечены к административной ответственности в виде штрафа на общую сумму 96 тыс рублей", - сообщает столичная прокуратура.