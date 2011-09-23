Бортинженера Сизова, выжившего в катастрофе Як-42, впервые допросили следователи

Официальный представитель Следственного комитета РФ Владимир Маркин сообщил, что бортинженера Александра Сизова, выжившего в катастрофе Як-42, впервые допросили следователи.



По словам Владимира Маркина, следователи задали единственному выжившему в катастрофе несколько вопросов. Однако представитель СК РФ не раскрыл подробностей беседы, сославшись на тайну следствия.

Стало известно, что во время последнего полета Александр Сизов находился в хвосте самолета и не знает, что происходило в кабине пилотов, а в момент столкновения лайнера с землей не был пристегнут, видимо поэтому он смог выбраться из-под обломков самолета.

Напомним, ранее Аргументы Недели писали, что у выжившего бортинженера состоялась беседа со специалистами Межгосударственного авиационного комитета (МАК). Александр Сизов рассказал специалистам МАК, что замечаний к работе авиационной техники и в предыдущем полете, и при подготовке к аварийному полету, и по ходу аварийного полета, не было.



В настоящее время специалисты продолжают расшифровку бортовых самописцев Як-42. Согласно следствию, основными версиями авиакатастрофы являются: техническая неисправность самолета и ошибка пилотирования. Однако расследование причин катастрофы самолета Як-42, разбившегося под Ярославлем 7 сентября с командой ХК "Локомотив", продолжается.