В России доходы населения растут медленнее, чем тарифы ЖКХ - Глава Фонда ЖКХ

Глава Фонда ЖКХ Константин Цицин заявил, что в России рост доходов населения отстает от роста тарифов ЖКХ. Пока ситуация не изменится, бизнес в сферу жилищно-коммунального хозяйства не придет.



В пятницу в Москве на съезде "Единой России" в ходе заседания секции, посвященной проблемам ЖКХ Константин Цицин сказал: "У нас за последние два года, к сожалению, уровень роста доходов населения гораздо ниже, чем уровень повышения тарифов. Это самая плохая, наверное, ситуация, которая может быть. И пока это существует, ни один бизнес не придет в эту сферу", - цитирует главу фонда ЖКХ РИА Новости.



Напомним, сегодня в Москве начал свою работу предвыборный съезд партии "Единая Россия", помимо пленарного заседания, на съезде открылись несколько тематических секций, такие как: "Социальная политика - к новым стандартам", "Новая экономика", "Народ против коррупции", "Продовольственная безопасность, агропромышленная политика", "Жилищно-коммунальное хозяйство: перспективы развития".