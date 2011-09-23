Президентский законопроект позволит увольнять чиновников за коррупцию без суда

Президент РФ Дмитрий Медведев внесет в Государственную думу законопроект, который позволит увольнять государственных чиновников за коррупцию без решения суда.



В пятницу на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ, Дмитрий Медведев сказал: "Этим законопроектом, в частности, расширяются основания для увольнения госслужащего, включая утрату доверия". "Кроме того, уточняются положения гражданского законодательства, которые создают возможности регресса, то есть мер к органам дознания, которые незаконно привлекли гражданина к административной или уголовной ответственности, если по их вине был причинен вред", - цитирует президента РИА Новости.



Обратившись к спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко, которая накануне была введена в состав Совбеза РФ президентским указом, Дмитрий Медведев сказал: "Надеюсь, он будет достаточно быстро рассмотрен".