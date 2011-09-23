Премьер пообещал россиянам среднюю зарплату в 32 тысячи рублей

Глава правительства РФ Владимир Путин пообещал, что в России средний уровень зарплаты в ближайшие 2-3 года вырастет до 32 тысяч рублей, а на сегодня она составляет 23 тысячи рублей.



В ходе секции "Социальная политика: к новым стандартам" на открывшемся в пятницу в Москве предвыборном съезде партии "Единая Россия" премьер сказал: "Безусловно, мы будем двигаться дальше по пути повышения заработной платы. Я думаю, что в ближайшие годы мы должны будем выйти на средний уровень по стране примерно в 32 тысячи. В ближайшие пару-тройку лет. ...Мы восстановили уровень зарплаты после кризиса, во время которого она упала до 18-19 тысяч рублей. Даже в самый острый период, в 2009 году, несмотря на падение зарплат, в среднем по стране доходы населения в реальном выражении все равно чуть-чуть подросли за счет повышения зарплат в бюджетной сфере и валоризации пенсий", - цитирует премьера РИА Новости.

"Конечная цель - это благосостояние всей страны", однако здесь нужно действовать "сбалансировано, грамотно, аккуратно", - отметил Владимир Путин.

Однако москвичей эта инициатива премьера не коснется. Ранее мэр города Сергей Собянин заявлял, что средняя зарплата москвичей уже составляет 43 тысячи рублей и в течение ближайших лет она будет только расти, по его словам - ежегодно на 4%. Тогда же столичный градоначальник пообещал поддерживать в Москве высокий уровень зарплат и социальных стандартов.