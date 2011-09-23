Обвалы на мировых финансовых рынках не приведут к кризису 2008 года - Набиуллина

Глава Минэкономразвития РФ Эльвира Набиуллина заявила, что обвалы на мировых финансовых рынках, произошедшие в последнее время, не приведут к повторению кризиса 2008 года.



"Повторения 2008 года в чистом виде в любом случае не будет: причины разные. Понятно, что в мире ситуация сложная, но наши денежные власти – и Минфин, и ЦБ – принимают необходимые меры", – цитирует министра РИА Новости. По ее словам, российские власти будут отслеживать ситуацию на мировых финансовых рынках.



В пятницу главные фондовые индексы России продолжают падать и уже скатились до минимума 2010 года, пробив вниз психологическую отметку в 1300 пунктов. К 14.54 мск индекс РТС упал на 6,43%, до 1299,86 пункта, индекс ММВБ потерял 6,36%. Инвесторы опасаются, что цена на нефть на этом негативном фоне может упасть ниже $100 за баррель.