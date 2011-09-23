В Москве в 2012 году появится первый маршрут "водного метро", который пройдет от района Печатники до Китай-города, об этом в пятницу сообщили в департаменте транспорта Москвы.



Представитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы рассказал, что "организация транспортного сообщения на этой акватории Москвы-реки позволит эффективно дополнить существующие транспортные системы еще одной транспортной системой, требующей минимальных капиталовложений и не занимающей городской территории. Поэтому в настоящий момент прорабатывается вопрос о вводе в навигацию в 2012 году пилотного проекта "Водная ветка метро", а первый катер уже сможет курсировать по направлению Печатники – Китай-город в ноябре этого года".



По словам чиновника, протяженность данного маршрута составит 19 километров, время в пути с восемью остановками - 46 минут, стоимость проезда - около 50 рублей. Если проект окажется удачным, то в будущем будут открыты еще четыре таких маршрута на Москве-реке.