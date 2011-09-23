Художник-декоратор Борис Краснов впал в кому

В пресс-службе Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) сообщили, что художник-декоратор Борис Краснов, которого обвиняют в вымогательстве, впал в кому и находится в реанимации.



По словам представителя ФМБА, Борис Краснов "находится в крайне тяжелом состоянии, в коме".



Ранее Аргументы Недели сообщали, что Борис Краснов госпитализирован в центр А.И.Бурназяна с инсультом, он находится в критическом состоянии.



Напомним, Борис Краснов был арестован в начале сентября по обвинению в вымогательстве. По данным следствия, в июле–августе 2011 года он в составе организованной преступной группы незаконно требовал от гендиректора московского ООО "Группа компаний "Инконнект" передать право собственности на 100% уставного капитала компании, имущество которой оценивается более чем в 5 млн рублей.



