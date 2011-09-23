В Москве до конца 2011 года закроются 13 рынков

Заместитель главы департамента торговли и услуг Москвы Алексей Чуйкин сообщил в пятницу, что в Москве до конца 2011 года закроются 13 из 69 существующих в столице рынков.



По словам Алексея Чуйкина, в городе "закрываются рынки несельскохозяйственного назначения, расположенные в нестационарных строениях". Решения о закрытии принимаются по каждому рынку отдельно, и "на конец года, по нашим ожиданиям, в Москве останется 46 рынков, из них 41 – сельхозназначения и пять универсальных",- уточнил он.



В то же самое время, по мнению чиновника, город сегодня не дотягивает до нормативного обеспечения горожан торговыми площадями, так как согласно постановлению правительства Москвы, обеспеченность торговыми площадями должна быть в размере 709 кв. метров на тысячу жителей, что на данное время в столице не выполнено. Сейчас перед столичными властями стоит задача - обеспечить торговыми площадями в течение пяти лет примерно 1200 метров на тысячу жителей, что будет соответствовать уровню "хорошего европейского города". Ведь "Москва стремится в число международных финансовых центров и должна соответствовать этому по всем параметрам ",- отметил чиновник.



Вместе с тем, по мнению Алексея Чуйкина, Москве не хватает не метров, а качественных торговых помещений, "из около 18 тыс магазинов, которые на сегодня есть в Москве, значимое количество располагается в подвальных или полуподвальных помещениях, совершенно не приспособленных для этого ни с точки зрения санитарно-гигиенических норм, ни с точки зрения удобства покупателей, не имея представления о том, что такое современный формат торговли", - цитирует чиновника ИТАР-ТАСС.