Права человека в России не должны делиться на первостепенные и второстепенные

Премьер-министр РФ Владимир Путин на съезде "Единой России" заявил, что в России должны соблюдаться все права человека, они не должны делиться на первостепенные и второстепенные.



На заседании тематической секции "Гражданское общество", проходящей в рамках съезда, Владимир Путин сказал: "Мы не можем делить права на первостепенные и второстепенные. Все, что прописано в нашей Конституции, является базовыми условиями позитивного движения нашей страны вперед".



Глава российского правительства отметил, что в России "есть категория людей, которая меня часто, и по делу и без дела, критикует, которая относится к категории правозащитников. Их немного, но они, как правило, обращают внимание на такие проблемы, которые в повседневной жизни человека вроде бы не затрагивают и не касаются". "Но без решения этих проблем общество не будет развиваться, не будет чувствовать себя полноценным и не будет чувствовать свою связь с властью", - цитируют Владимира Путина Вести.ру.



Российский премьер считает, что в России уже существует активное гражданское общество, "гражданское общество у нас есть и оно активно", - подчеркнул премьер. А ответственная власть должна добиваться понимания при помощи дискуссий и диалогов, "и делать это нужно честно и открыто", задача власти "не только есть мед, но и порой подносить горькое лекарство", - подчеркнул Владимир Путин.



Премьер также напомнил, что ранее правительством было принято решение о выделении 900 миллионов рублей на поддержку некоммерческих организаций, работающих в социальной сфере, он далее подчеркнул, "к сожалению, пока эти деньги не раскассованы, но они дойдут до получателя".