У Гостиного двора задержан оппозиционер Сергей Удальцов

В Москве в районе Гостиного двора, где проходит съезд партии "Единая России" задержан оппозиционер Сергей Удальцов. Его посадили в автомобиль и увезли в ближайший отдел полиции.



Сергей Удальцов начал шествие от памятника Героям Плевны, передает Интерфакс. Затем через подземный переход Удальцов перешел на улицу Ильинка с венком в руках. После этого он был задержан. Несколько его сторонников продолжают двигаться к Гостиному двору в сопровождении небольшого количества представителей СМИ.