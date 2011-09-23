В центре Киева проходят столкновения между студентами и сотрудниками милиции

На Михайловской площади в центре Киева проходят столкновения между активистами студенческой организации "Прямое действие" и сотрудниками милиции. Студенты были заблокированы милиционерами в начале Трехсвятительской улицы. Внезапно они сорвались с места и побежали по Михайловской площади в сторону Дипломатической академии, передает Интерфакс.

Студентов окружили сотрудники милиции и спецподразделения "Беркут".



