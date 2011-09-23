Минздрав: В России нет эпидемии гриппа и ОРВИ

В России происходит небольшой традиционный подъем заболеваемостью ОРВИ и гриппом. По данным Минздравсоцразвития, ситуация находится на неэпидемическом уровне.



Об этом сообщила заместитель директора департамента Министерства здравоохранения и социального развития РФ Галина Чистякова. По оценкам Минздравсоцразвития, эпидемиологический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ будет превышен в декабре 2011г. По словам Чистяковой, ведомство не ожидает тяжелого прохождения эпидемического сезона, передает РБК.