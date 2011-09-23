На Алтае прекратили искать обломки «Прогресса»

Роскосмос с пятницы прекратил поиски фрагментов упавшего 24 августа в Республике Алтай космического грузовика «Прогресс М-12М». Фрагмент упавшего «Прогресса» был обнаружен 14 сентября.



Поисковая группа Роскосмоса возвращает в Москву, сообщил агентству «Интерфакс-Сибирь» руководитель группы Дмитрий Гуров. Поиски фрагментов грузового корабля «Прогресс» будут продолжаться в ходе предпусковых и послезапусковых мероприятий, в официально отведенном в республике районе падения отработанных ступеней ракет, запускаемых с Байконура.