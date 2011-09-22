Член президиума общественного совета при Минобороны РФ Игорь Коротченко заявил, что Россия может разместить ракетные комплексы "Искандер-М" и ударные вертолеты Ми-28Н в Абхазии и Южной Осетии.



Игорь Коротченко сказал: "Если Грузия продолжит наращивать свой военный потенциал, то в перспективе не исключено поступление на вооружение российских военных баз в Абхазии и Южной Осетии ударных вертолетов Ми-28Н и оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М"". По его мнению, ратификация межгосударственных договоров о размещении российских военных баз в Абхазии и Южной Осетии станет дополнительной гарантией стабильности и безопасности, как самой России на ее южных рубежах, так и этих республик.



В настоящее время военные базы в Южной Осетии и в Абхазии, входящие в структуру Южного военного округа, оснащены современной военной техникой, это и танки Т-90С, и реактивные системы залпового огня "Смерч", и ствольная артиллерия, и оперативно-тактические ракетные комплексы "Точка-У", и зенитные ракетные комплексы "Бук", а также зенитные ракетные системы С-300.



В Минобороны РФ считают "целесообразным организовать на постоянной основе базирование ракетных катеров типа "Молния" Черноморского флота РФ в абхазском порту Очамчира для обеспечения безопасности морских границ республики и нейтрализации, в случае необходимости, враждебных актов со стороны грузинских Военно-морских сил". Однако член президиума общественного совета при Минобороны России подчеркнул: "Принципиально важно констатировать оборонительный характер деятельности российских военных баз. Само их наличие, в Абхазии и Южной Осетии, не направлено против третьих стран", передает РИА Новости.