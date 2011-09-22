Александр Сизов, выживший в катастрофе Як-42 под Ярославлем, рассказал о полете

На сайте Межгосударственного авиационного комитета (МАК) сообщается, что Александр Сизов, выживший при крушении самолета Як-42 под Ярославлем, рассказал о полете.



В сообщении МАК говорится, что инженер по авиационному и радиоэлектронному оборудованию Александр Сизов рассказал о том, что замечаний к работе авиационной техники в предыдущем полете Як-42, при подготовке к полету и по ходу полета, не было.



"С его слов было уточнено фактическое размещение пассажиров и багажа: в переднем салоне находился руководящий состав команды и тренеры, команда находилась во втором салоне, основная масса багажа была загружена в задний багажник", – отмечается в сообщении МАК.



Напомним, самолет Як-42 потерпел катастрофу 7 сентября в районе населенного пункта Туношна под Ярославлем, на борту самолета находился ХК "Локомотив". Всего на борту было 45 человек вместе с членами экипажа. После авиакатастрофы выжил только один человек.