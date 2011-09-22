Официальный представитель СК РФ Владимир Маркин сообщил, что в Дагестане установлены личности двух из четырех погибших террористов, у которых в машине сработало взрывное устройство.



Владимир Маркин рассказал, что 21 сентября на улице Дахадаева в Махачкале в районе республиканского управления ГИБДД МВД сдетонировало взрывное устройство мощностью примерно 10 кг в тротиловом эквиваленте. Бомбу перевозили в салоне автомашине ВАЗ-2109. "По версии следствия, данное взрывное устройство предназначалось для совершения теракта 22 сентября. Четыре участника диверсионно-террористической группы погибли на месте. Благодаря грамотно спланированным и проведенным следственным действиям и оперативно-розыскным мероприятиям установлены личности двоих из погибших террористов", - цитирует Маркина ИТАР-ТАСС.



По словам официального представителя Следственного комитета РФ, в настоящее время продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по фактам двух взрывов, произошедших сегодня ночью в Махачкале. Первое взрывное устройство сработало напротив одного из домов по улице Ермошкина на обочине проезжей части улицы. После того, как к месту происшествия подъехали сотрудники полиции, на пересечении улиц Ермошкина и Дахадаева сработало второе взрывное устройство мощностью примерно 35-40 кг в тротиловом эквиваленте, начиненное поражающими элементами в виде кусков металла. Бомба находилась в салоне припаркованной автомашины "Жигули". Были разрушены полностью или частично магазины и жилые помещения, попавшие в эпицентр взрыва.



По предварительным данным, в результате взрыва погиб один сотрудник полиции, еще 43 полицейских получили ранения различной степени тяжести. Кроме того, госпитализировано более 18 гражданских лиц. По фактам двух взрывов уголовное дело возбуждено по статье "террористический акт".



Также Владимир Маркин сообщил, что на место происшествия прибыли заместитель председателя СКР Борис Карнаухов и начальник ГУ МВД РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу Сергей Ченчик. На межведомственном оперативном совещании по вопросам расследования и раскрытия совершенного теракта ими были даны конкретные указания и поручения, касающиеся расследования данного уголовного дела.