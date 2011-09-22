В России в 2012 году введут тестовые карты рыбака

Глава Росрыболовства Андрей Крайний сообщил, что в России, согласно законопроекту о любительской рыбалке, с 2012 года вводятся около 12 млн тестовых карт рыбака.



В четверг на пресс-конференции в Москве Андрей Крайний сказал: "Мы за введение этой фиш-карты, однако сейчас возникают некоторые технические вопросы, например, как и где их выдавать". Чиновник считает, что "надо сделать так, чтобы они не были дефицитом, чтобы люди за ними не стояли в очередях".



Глава ведомства пояснил: "Мы предлагаем воспользоваться универсальной электронной картой, внедрение которой в России произойдет со следующего года. На этой карте будет особый сектор с информацией об уплате некоего сбора с любителей-рыболовов". Сейчас как раз идет спор - какая это будет сумма: 355 или 500 рублей. А в рамках тестовых испытаний "порядка 10-12 млн подобных карт будет изготовлено и введено уже в 2012 году". По словам Андрея Крайнего, в следующем году "все желающие могут получить эту карту свободно и бесплатно", но в полную силу фиш-карта вступит с 1 января 2013 года.



Кроме того, согласно законопроекту о любительской рыбалке, дети до 14 лет, пенсионеры старше 65 лет, а также инвалиды 1 и II групп могут ловить рыбу абсолютно бесплатно, "это обосновано и правильно", - считает чиновник. Отдельные преференции будут и у иностранных рыбаков, к примеру, для них будут предусмотрены разовые карты рыбака, которые можно будет приобретать в территориальных управлениях Росрыболовства, передает ИТАР-ТАСС.