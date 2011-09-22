Медведев поручил организовать и провести конкурс проектов студенческих общежитий

Президент России Дмитрий Медведев в четверг на совещании по вопросам социального положения студентов поручил организовать и провести конкурс проектов студенческих общежитий.



"Надо объявить конкурс и предложить подготовить 3, 5, 7 проектов общежитий. Разных, разумеется, больших и не очень больших, чтобы вузы могли ими пользоваться", - цитируют президента Вести.ру.

Глава государства был удивлен, что общежития для студентов строят в стране по проектам обычных многоквартирных домов, где квартиры имеют, как правило, несколько комнат.



Дмитрий Медведев подчеркнул: "Это, конечно, полное безобразие. Потому что общежития не должны строиться в виде многоквартирных домов, где по четыре, по пять комнат. Это неправильно. В общежитии должна быть одна - максимум две комнаты".



По его словам, в итоге вузы берут неприспособленный городской проект, который стоит дороже, и теряют тем самым деньги.