На Кавказе финансисты присвоили 113 млн, выделявшиеся на премии военнослужащим

Главная военная прокуратура РФ выявила хищение 113 млн рублей, которые выделялись на премии военнослужащим, проходившим службу в составе Группировки войск горной части Чеченской республики.



Деньги предназначались для выплаты бойцам – участникам контртеррористических операций на Северном Кавказе, но были похищены в результате мошенничества, сообщается на официальном сайте Генпрокуратуры РФ. По липовым судебным решениям многомиллионные суммы списывались, а документы потом уничтожались.



Согласно проверке, проведенной Главной военной прокуратурой, несколько финансовых работников Группировки войск горной части Чечни в течение двух лет получали из бюджета деньги по подложным судебным решениям о выплате вознаграждений участникам контртеррористических операций. Присваивая огромные суммы, финансисты покупали себе дорогостоящие автомобили, недвижимость, а также открывали вклады в банках.



Финансисты действовали по такой схеме "при попустительстве вышестоящего командования и контрольных органов" и скрывали следы своих преступлений. Однако "прокуроры главной военной прокуратуры буквально по крупицам собрали необходимые доказательства, опросили сотни военнослужащих, ранее проходивших службу в составе группировки, разыскали в архивах немногочисленные оставшиеся документы", - рассказали в Военной прокуратуре.



В настоящее время по данным фактам возбуждено шесть уголовных дел, материалы проверок прокуратуры направлены в следственные органы.