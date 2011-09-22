Собянин поручил за месяц подготовить план по обустройству транспортных узлов

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил за месяц подготовить план по обустройству транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) в 2012-1013гг. Всего в Москве нужно будет обустроить более 150 ТПУ.



В настоящее время идут работы по 18 из 150 ТПУ, к концу года они будут завершены, заявил Собянин. По его словам, через транспортно-пересадочные узлы ежедневно проходят миллионы пассажиров. В ходе посещения ТПУ "Тушинский" градоначальник осмотрел пункт видеофиксации движения пассажирского транспорта. Информация с подобных пунктов будет собираться в специальном центре. Там будет осуществляться контроль за движением общественного транспорта, передает РБК.