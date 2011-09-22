"Трансаэро" задержит 5 рейсов из Москвы из-за забастовки в Греции

ОАО "Авиакомпания "Трансаэро" задержит 5 рейсов из Москвы в связи с транспортной забастовкой в Греции. Все пассажиры и туроператоры были оповещены о переносе рейсов. Забастовка в Греции продлится с 13:30 до 16:30 мск.



Задержки рейсов составят от 1,5 до 2,5 часов. "Аэрофлота" задержит один чартерный рейс, примерно на 2 часа, передает "Интерфакс". В Греции в четверг проводится 24-х часовая забастовка транспортников, протестующих против правительственных мер бюджетной экономии.