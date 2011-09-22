В Москве ужесточат требования к маршруткам

В Москве ужесточат требования, предъявляемые к маршрутным такси. В 2012 году власти города намерены выйти на конкурс по определению операторов, которые будут работать на маршрутной сети города.



Об этом заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заместитель мэра Москвы по вопросам развития транспорта Николай Лямов. «В 2012 году мы выходим Конечно, маршрутные такси никуда не денутся, но они будут работать на совершенно других условиях», — сказал Лямов.