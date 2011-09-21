В Санкт-Петербурге в среду показательно уничтожены 52 игровых автомата в присутствии представителей СМИ, судебных приставов, прокуратуры и терруправления Федерального агентства по управлению госимуществом по ЛО.

За считанные минуты игровые автоматы были бульдозером превращены в груду металлолома. После этого их останки отправят на специализированное предприятие для дальнейшей утилизации.

"Последние из могикан" изъяты в Невском районе в рамках мероприятий по борьбе с подпольным игорным бизнесом.

Несмотря на то, что закон, запрещающий азартные игры, был принят еще в 2009 году, многие представители игорного бизнеса, воспользовавшись несовершенством законодательства, продолжили свою работу под видом лотерейных клубов. С 1 января 2011 года вступил в силу закон, согласно которому использование электронных устройств (автоматов) в лотерее недопустимо.