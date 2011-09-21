Акция молчаливого протеста прошла в Минске 21 сентября. Сколько человек приняло в ней участие сказать трудно, поскольку местом акции был избран многолюдный участок - проспект Независимости.



По сообщению РИА Новости, несколько десятков человек пришли, чтобы аплодисментами выразить протест внутренней политики Белоруссии. Акция проходила под наблюдением сотрудников правоохранительных органов, однако они не препятствовали ее проведению.

«Молчаливые» акции протеста начались в Белоруссии летом этого года и были многолюдными. В областных центрах счет участников шел на тысячи. Как сообщает www.rosbalt.ru, демонстранты договариваются о времени и месте ее проведения через интернет. У протестующих нет ни флагов, ни плакатов, они не выкрикивают лозунгов. Единственное что они делают, так это хлопают в ладоши.

Сегодняшнее немногочисленное мероприятие показало, что до готовности к реальному массовому протесту белорусы еще не созрели.