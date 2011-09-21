Коту из Бостона предписали стать членом жюри присяжных городского суда

Домашнему питомцу семьи Гая и Анны Эспозито в Бостоне, штат Массачусетс придется явиться на суд в качестве члена жюри присяжных. Бумагу на кота по кличке Сэл, возможно, оформили по ошибке во время переписи населения.

Анны Эспозито полагает, что путаница возникла во время обработки данных переписного заявления: в бумагах они указали, что в их семье проживает кот Сэл. Питомец Эспозито был занесен в специальную графу "домашние животные", но, вероятно, в судебной инстанции этого не заметили и посчитали Сэла полноценным членом семьи,сообщает Lenta.ru со ссылкой на Metro.

Хозяева Сэла попытались объяснить судебным властям города, что Сэл является котом, следовательно, не говорит по-английски, и поэтому не может принимать участия в заседании, однако никаких результатов их усилия не дали. Согласно официальному сайту судебной системы Массачусетса, член состава присяжных не обязан владеть английским языком в совершенстве.

Осознав комичность ситуации, чиновники отозвали прежнюю повестку и прислали новую, в которой приглашают кота Сэла и его хозяйку Анну Эспозито посетить заседание суда 23 марта.

Удивленная хозяйка задается риторическим вопросом: “И как же коту придется отвечать на вопрос председателя суда о виновности или невиновности подсудимого? Мяукать?”