Профсоюз игроков Континентальной хоккейной лиги организовал сбор средств для помощи семьям игроков и тренеров ярославского "Локомотива", погибших в авиакатастрофе 7 сентября.

Один из операторов сотовой связи, являющийся также генеральным спонсором Лиги, выделил короткий смс-номер для перечисления фиксированной суммы на расчетный счет профсоюза, передает www.radiomayak.ru. Цена одного сообщения, отправленного на этот номер, - 300 рублей. Количество сообщений от одного абонента не ограничено.

Собранные средства совет игроков КХЛ распределит между семьями жертв авиакатастрофы.