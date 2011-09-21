Американец требует 1 млн долларов за установленную в туалете камеру

Житель США судится с компанией Starbucks из-за того, что его пятилетняя дочь обнаружила камеру к кабинке туалета одной из кофеен. Это уже третий аналогичный случай в этом году.



Уильям Йоки из штата Вирджиния обвиняет компанию в нарушении права на частную жизнь и требует 1 млн долларов, пишет www.gazeta.ru. Инцидент произошел в апреле во время прогулки по Вашингтону. Йоки с дочерью зашли в местный Starbucks. После посещения туалетной комнаты девочка заметила скрытую камеру. По словам адвоката Йоки, камера была включена. После этого разгневанный отец вызвал менеджера, который, в свою очередь, вызвал полицию.

Как пишет Reuters, это уже третий подобный случай в этом году. В мае арестовали мужчину, который поставил камеру в одной из калифорнийских кофеен Starbucks и таким образом сделал видеозаписи около 40 женщин. Аналогичный случай произошел в штате Флорида в июне.



