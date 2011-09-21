Жители Гамбурга признаны самыми счастливыми немцами

В Германии опубликовано исследование, посвященное степени удовлетворенности немцев жизнью. Опросы, по итогам которых был составлен "Атлас счастья 2011", начали проводить в 1984 году.



Проанализировав собранные сведения, ученые пришли к выводу, что по географическому признаку в 2011 году самыми счастливыми оказались жители Гамбурга. Наименее довольными жизнью стали немцы, населяющие восточную федеральную землю Тюрингия. Комментируя итоги опросов, исследователи отметили, что жители Восточной Германии в меньшей степени удовлетворены жизнью, чем западные немцы. Но после падения Берлинской стены разрыв по этому показателю между западом и востоком был более значительным.

Ученые также разделили опрошенных по возрастным категориям. В результате выяснилось, сообщает lenta.ru, что в наибольшей степени удовлетворены жизнью молодые люди в возрасте от 20 до 30 лет, а также пенсионеры старше 65 лет. Менее счастливыми были признаны немцы среднего возраста.

Для высокой удовлетворенности жизнью немцам оказались необходимы высокий уровень дохода, стабильные отношения или семья, хорошее здоровье, увлекательный досуг, еженедельные занятия спортом и ответственная должность на работе.

Исследование было проведено Алленсбахским социологическим институтом по заказу почтовой компании Deutsche Post. В опросах приняли участие 12 тысяч семей.



