ФАС рекомендует убрать Обаму с рекламы пензенских соляриев

Управление Федеральной антимонопольной службы по Пензенской области рекомендовало прекратить распространение рекламы местных соляриев, в которой использовалось изображение человека, похожего на президента США.

Экспертный совет УФАС отметил, что подобная реклама клубов загара достаточно спорна и, несмотря на то, что в целом она не нарушает действующего законодательства, рекомендовал прекратить ее распространение, сообщила пресс-служба региональной антимонопольной службы во вторник.

"Не секрет, что использование образов известных людей - это рекламный ход, цель которого - привлечь большее внимание или вызвать доверие к рекламируемому товару или услуге. Однако хотелось бы, чтобы рекламодатели более осторожно относились к использованию в рекламе образов государственных деятелей, и в целом - известных личностей", - цитирует пресс-служба начальника отдела Пензенского УФАС России Владимира Володина, сообщает РАПСИ.