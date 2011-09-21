Более 100 нелегалов задержаны в аварийном общежитии в Лефортово

Более 100 нелегальных мигрантов - граждан СНГ - задержаны 21 сентября в общежитии в районе Лефортово. Два года назад здание было признано непригодным для проживания и подлежало сносу.



Сотрудники миграционной службы, проводившие проверку, обнаружили полную антисанитарию, нарушение противопожарной безопасности, искрящую электропроводку. У задержанных не было разрешений на работу в России и постановку на миграционный учет. У некоторых вообще не было никаких документов. По информации www.newsmsk.com, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Организация нелегальной миграции".

В августе более 70 нелегалов были задержаны на территории завода на Можайском шоссе. Проверяющие обнаружили там целый криминогенный очаг: в двух цехах находились дорогие иномарки без номеров, в одном из помещений в антисанитарных условиях изготавливали кондитерские изделия. Летом, когда было тепло и сухо, городки мигрантов частенько находили в лесных массивах и на территориях усадеб.