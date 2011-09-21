На заводе General Motors питерцы ночью будут бастовать против нового режима

В ночь на четверг на заводе General Motors в Шушарах (Петербург) будет проведена акция протеста против введения 10-часовых смен с октября. При отсутствии компромисса с руководством, рабочие грозят массовым увольнением.

40-часовая рабочая неделя укладывается в рамки законодательства, однако "удлинение" смен на самом деле может спровоцировать уход значительной части сотрудников, тем более альтернативных вариантов трудоустройства сейчас предостаточно.

Первую акцию сотрудники ряда цехов завода GM в Петербурге провели 15 сентября, сообщил "RБК daily" руководитель организационного отдела межрегио­нального профсоюза работников автопрома (МПРА) Игорь Станкевич. В знак несогласия с новым графиком, который будет введен с 2 октября, они повязали красные ленточки.

По словам члена профсоюза "GM Авто" Романа Косенкова, по новому графику продолжительность смены составит 10 часов вместо 8,5 часа днем и 7,5 часа ночью и выдержать такой режим будет очень сложно.

Руководству компании почти две недели назад было направлено обращение, с предложением компромиссного варианта — трехсменной работы по 8 часов. Ответа не последовало.

Следующая акция сотрудников запланирована на ночную смену с 21 на 22 сентября. Роман Косенков не исключает, что при отсутствии компромисса с предприятия может уволиться значительное число рабочих. По его данным, уже сейчас ежедневно заявления об уходе пишут до десяти человек. Всего на заводе работает порядка 1500 человек.

Кстати, каждая пятая российская иномарка произведена на петербургских автозаводах. В августе текущего года побит рекорд производительности, и выпущено 20900 автомобилей на заводах Hyundai, General Motors, Nissan и Toyota в Петербурге.