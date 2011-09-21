Материнский капитал в 2012 году превысит 387 тысяч рублей

На сегодняшний день размер маткапитала составляет 365,7 тысячи рублей. В следующем году он поднимется до 387 тысяч рублей, сообщил глава правительства РФ Владимир Путин на заседании правительства.



Премьер отметил, сообщает РИА «Новости», что этот инструмент поддержки семей отлично зарекомендовал себя и оказался очень востребован, особенно для улучшения жилищных условий. "В этой связи мы приняли решение о выделении дополнительных бюджетных средств на материнский капитал - 70 миллиардов рублей на ближайшие три года", - сказал глава правительства. Кроме того, будут повышены пособия при рождении ребенка - до 12 тысяч 400 рублей, также будут проиндексированы выплаты по уходу за детьми, с 1 января 2012 года они вырастут на 6%, добавляет «Российская газета».

Премьер также напомнил, что с началом учебного года на 9% был увеличен стипендиальный фонд федеральных вузов, а с 1 сентября следующего года он вырастет еще на 6%. Кроме того, с 1 июня были удвоены стипендии интернам и ординаторам.